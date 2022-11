Rondrijden met een boom in je auto? Zo kijkt een kunstenaar naar de stadsnatuur



TILBURG - Een boom in een rode Volkswagen of een stadsrif voor biodiversiteit. Een aantal creatieve geesten liet zich inspireren door natuur in de stad Tilburg. Hun werk is tot en met 20 november te zien in tentoonstelling Stad=Natuur in de LocHal.