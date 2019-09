‘Rondschreeuwen’ is niet aan agenten gericht. ‘Ik wilde thuis mopperen’

Tilburgse universi­teit krijgt geld voor bestrijden honger via wiskundige modellen

2 september TILBURG - Tilburg University en het ministerie van Buitenlandse Zaken gaan drie jaar lang 2,5 miljoen euro investeren in onderzoek om honger in Afrika te bestrijden en mensen in staat te stellen zichzelf te voeden. Dat gebeurt via het Zero Hunger Lab.