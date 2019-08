Rooi Harten jubileren met expositie en een boodschap: 'Heb hart voor elkaar. Hoe sta jij daarin?’

Het is een prachtig tijdsbeeld: een pater van de Rooi Harten op zijn Holder-tractor op weg naar de boerderij. Het stuur stevig in de handen. Zijn gezicht staat op standje serieus, in tegenstelling tot zijn medebroeders in de kar. De congregatie was zelfvoorzienend in Tilburg met behalve een eigen boerderij, onder meer een bakkerij, schoenmakerij, fietsenmaker en drukkerij.