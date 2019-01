‘Bezoek prins van Oranje aan Tilburg vond nooit plaats’

11 januari TILBURG - Edmond Meelis was een man die schijnbaar niet graag stilzat. Hij had een goede betrekking als ambtenaar in Tilburg, bekleedde daarnaast allerlei andere functies, kreeg verschillende pauselijke onderscheidingen voor zijn inspanningen voor de katholieke zaak, was redacteur van de Tilburgsche Courant en hij was auteur. Luiheid kan hem dus niet verweten worden. Maar Meelis (1856-1910) vervulde nog een andere rol: die van geschiedvervalser. Tot die toch niet malse aantijging komt John van Erve na uitvoerig bronnenonderzoek naar een aspect uit Meelis’ boekje Uit Tilburg’s Verleden. Een aspect dat misschien wel aansprekend is, en dat in allerlei publicaties en op allerlei websites werd overgenomen, maar waar geen donder van klopt.