Rotste kies Telegraafstraat wordt mini-hotel: ‘We hebben al veel opgeknapt, maar dit is wel heel extreem’

Vervallen, verwaarloosd en verwilderd. Er lagen spuiten van junks, een smerig matras, overblijfselen van illegale feestjes. Uit het tuintje achter de Telegraafstraat 7 kwamen alleen al zes aanhangwagens met groen. Zo’n tien jaar had het de tijd om uit te groeien tot een jungle.



Een kuub stront - geschat op dertig jaar oud - moest uit de gierput worden gehaald. ,,Maar die stonk niet meer echt”, zegt Nick van Gorp.



Samen met pa William - van origine Tilburger - is ‘ie in het pand aan de Telegraafstraat 7 in de weer. Of nu ja, pand, het lijkt meer op een ruïne. ,,We knappen al jaren dit soort panden op”, vertellen ze. ,,Waar je, als je binnen staat, door het dak naar buiten kunt kijken. Maar dit is toch wel echt extreem.” En toch: ,,Alles is te redden als je er maar aandacht aan schenkt.”