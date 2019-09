Rotte kies Oude Markt wordt opgekalefaterd: ‘Het zag er niet uit’

De lelijke houten bak die jaren aan de gevel kleefde, is verdwenen en de renovatie van de ‘rotte kies’ is in volle gang. Boven keren glas-in-lood-ramen terug, de kozijnen worden hersteld. De gevel wordt in ere hersteld, de binnenkant helemaal opgeknapt. ,,Het zag er niet uit”, zegt Remco Driessen van Magis Vastgoed. De maatschappij kocht het pand vorig jaar, blaast het nieuw leven in.



De mooie ontwikkeling komt met een kleine tegenvaller, voor zowel Driessen als veel Tilburgers. Achter de zwarte, houten bak gingen niet meer tekst P. de Gruyter & Zn. (één van de oudste kruidenierswinkels - red.) schuil. Dat stond er een eeuw geleden op. De letters sneuvelden eerder al, waarschijnlijk maakten ze rond de jaren ‘70 plaats voor een andere tekst. ,,We hoopten dat er achter de bak meer zou zitten, maar dat was niet het geval”, vertelt Driessen. ,,Er komt een mooie oplossing met natuursteen.”