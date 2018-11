Rotte kies Spoorpark zeurt nog even door

KAART Waar wordt gebouwd in Oisterwijk en Moergestel? Klik op de kaart

23 november OISTERWIJK - ,,Stevig volume.” Zo vat wethouder Peter Smit het woningbouwprogramma samen dat hij de gemeenteraad van Oisterwijk voorlegt. In Oisterwijk zelf zitten 470 nieuwe woningen in de pijplijn, in Moergestel 150. Weten waar? Klik hierboven op de kaart. De omschrijvingen van de bouwlocaties door de gemeente zijn aangevuld met archiefartikelen uit het Brabants Dagblad.