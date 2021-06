Rotzooi op de kade, dealen en gelal in de nacht: overlastgroepjes Piushaven ‘verzieken het voor de rest’

Niels van Stappers­hoef jongste lijsttrek­ker ooit voor VVD in Tilburg

18 juni TILBURG - Niels van Stappershoef is de nieuwe lijsttrekker van de VVD in Tilburg. Dat werd donderdag bekendgemaakt tijdens de Algemene Ledenvergadering van de partij. Met zijn 30 jaar is Van Stappershoef de jongste lijsttrekker ooit van de VVD Tilburg.