Route helikopters wordt een stukje verlegd, Haghorst wordt daarmee iets ontzien

HAGHORST - Dat de inwoners van het kerkdorp Haghorst voorlopig nog overlast ervaren van laagvliegende helikopters van Vliegbasis Gilze-Rijen was woensdagavond de belangrijkste conclusie die kon worden getrokken tijdens de informatieavond in Den Horst.

De avond, georganiseerd door Defensie, de gemeente Hilvarenbeek en de Coöperatie Haghorst, was er dan vooral ook één waar informatie over en weer werd uitgewisseld. Zo werd het aantal klachten in verband met de geluidsoverlast vanuit Haghorst bekend gemaakt.

In 2018 waren er 30 klachten, in 2019 196 en dit jaar tot nu toe 6. Commandant van vliegbasis Gilze-Rijen, Robert Adang, toonde begrip voor het feit dat de inwoners uit Haghorst hiervan melding hebben gemaakt. ,,We moeten oefenen om onze taken over de hele wereld goed uit te kunnen voeren. En dat doe je niet ongemerkt en dat schuurt hier en daar wel eens."

Vliegroute ietsje aangepast

Om gedeeltelijk aan de wensen vanuit het dorp tegemoet te komen, zal de vliegroute met ingang van eind februari in noordelijke richting in het verlengde van het Wilhelminakanaal worden verplaatst. Dit zou volgens Defensie de geluidsoverlast voor met name de inwoners van de kern moeten beperken.

De suggestie van Cindy Kleij om de aanvliegroute verder te verplaatsen langs de A58 was volgens defensiedeskundige Guusje van Vuure geen haalbaar alternatief. ,,We moeten de routes op een zo veilig mogelijke manier plannen en daarvoor is daar geen mogelijkheid." Met name de aanwezigheid van windmolens en hoogspanningsleidingen langs de snelweg zou bij slecht weer gevaarlijke situaties op kunnen leveren.

Minimaal

De voorzitter van de Coöperatie Haghorst, Wim Blankers, toonde zich op het einde van de informatievergadering niet echt tevreden. ,,We waarderen dat Defensie met veel mensen aanwezig was deze avond om uitleg te geven. Ook is concreet gezocht naar aanpassingen om de geluidsoverlast aan te pakken, maar dat is in onze ogen minimaal. In het verdere overleg met het COVM in maart zullen we hier zeker terugkomen."