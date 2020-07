Roze Maandag slaat jaar over

Playa del Oisterwijk: pop-up strand bij Hotel De Leijhof

20:10 OISTERWIJK - Ibiza, Copacabana, Saint-Tropez: allemaal problematische bestemmingen in de coronazomer van 2020. ,,Dus dachten wij: als we hier in Oisterwijk eens een strand aanleggen”, aldus Thomas Dijst, manager van Hotel De Leijhof, dat met The George ook een restaurant in huis heeft.