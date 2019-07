Roze soldaatjes nemen LocHal over: Roze Maandag viert successen met museum

De eerste etage van de LocHal is tot en met het eind van deze maand het Roze Maandag Pop-Up Museum. De hoax uit 2014 over een omheinde Gay Village in Tilburg wordt er getoond, er liggen Roze Wuppies in de vitrines en de campagne van dit jaar is ook al te zien. Dat is het ‘Gayplankske’, een roze leesplank die onderwijst over de steeds langer wordende afkorting LHBTQIA+.



Stichting Roze Maandag werkt elk jaar in samenwerking met reclamebureau Scheepens aan een campagne voor de boodschap van Roze Maandag. In de aanloop naar Roze Maandag, dit jaar op 22 juli, worden alle successen gevierd. Daarnaast is er op 17 juli een Gay Cinema Roze Maandag Special bij Cinecitta.