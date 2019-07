Ruby Kieft en Claire Adams winnen Jacques de Leeuwprijs 2019

Ruby Kieft

Uit het juryrapport over Ruby Kieft (winnaar categorie docerend): Het gebeurt niet vaak dat een pas afgestudeerde al stevig genoeg in haar schoenen staat om een zeer diverse groep spelers met elkaar tot een artistiek hoogwaardige productie te laten komen. Maar de genomineerde van de Academie voor Theater, Ruby Kieft, toont zich echt een docerend maker. Haar werk met spelers met een beperking bij Theater STAP heeft diepe indruk gemaakt op de jury. De jury hing aan haar lippen toen zij haar kijk op haar vak uiteenzette en ziet in haar een geboren docent.

Claire Adams

Uit het juryrapport over Claire Adams (winnaar categorie uitvoerend): Claire is een puur talent. Claire studeerde zowel viool als zang, wat in alle opzichten een veeleisende combinatie is. De jury was diep onder de indruk van het fenomenale concert dat ze met altsaxofonist Nuno Silva gaf, waarin ze zong. Haar timing was vlekkeloos, haar intonatie geweldig. De jury is ervan overtuigd dat zij in staat is haar droom van een zelf gecomponeerde en geschreven hedendaagse opera te verwezenlijken.