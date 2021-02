Ruim drie uur geen stroom in ouderencomplex Het Laar in Tilburg

Het was soms te druk in Tilburg, maar tevreden­heid overheerst: ‘Dit was een bijzonder weekend’

15 februari TILBURG - Het was volgens gemeente en politie soms nodig om mensen naar huis te sturen, omdat het simpelweg te druk werd in het centrum en bij de Piushaven. De combinatie van carnaval en fraai winterweer bracht zaterdag en zondag veel volk op de been. Op de drukste momenten riep de politie bezoekers op te vertrekken. Dat gebeurde zonder grote problemen.