Ruimhartigheid Tilburg redt start van stadstuinderij tussen West en Reeshof

TILBURG - Het hing er nog even om, maar alle seinen staan nu toch op groen: sociale stadstuinderij GroeiTuin013 kan van start in Tilburg-West. De gemeente Tilburg heeft zich ruimhartig opgesteld door het initiatief extra geld te geven. ,,Nu kunnen over twee maanden toch de aardappelen de grond in.”