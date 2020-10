Ruiten onvoldoende ijsvrij: 'Zes maanden rijontzegging'

Breda\Tilburg Het is die ochtend koud en vochtig. Een jonge Tilburgse autobestuurder wil afslaan op een kruising. Hij ziet een fietser over het hoofd. Die man raakt zwaar gewond. Was de voorruit van de auto onvoldoende ijsvrij gemaakt of ging de bestuurder letterlijk te kort door de bocht?

Dat is de hamvraag tijdens de rechtszaak in Breda tegen de 24-jarige automobilist. Het was een heftig ongeval. Het 72-jarige slachtoffer loopt een hoofdwond op die met negentien hechtingen moet worden gedicht. Hij brengt vier weken in het ziekenhuis en revalidatiecentrum door vanwege breuken in zijn oogkas, neus, schouderblad, sleutelbeen, drie ribben, rug en pols.

Te laat

Op die vroege ochtend van 30 november vorig jaar draait de automobilist vanaf de Sint Ceciliastraat linksaf de Elzenstraat in. Het slachtoffer, rijdend op een elektrische fiets, wil rechtdoor. De autobestuurder ziet hem te laat. De fietser klapt op de auto. Volgens de officier van justitie had de bestuurder zijn voorruit onvoldoende ijsvrij gemaakt. Ze eist een werkstraf van 90 uur en 6 maanden rijontzegging.

Vraagtekens

Advocate Nathalie Verpaalen plaatst vraagtekens bij die analyse. Zij vindt dat op de politiefoto's is te zien dat een groot deel van de ruit wél was schoongekrabd. De ruiten zijn beslagen met condens. Dat kan bij koud weer, kort na het wegrijden, vrij snel ontstaan. En dan was het een ongelukkige samenloop van omstandigheden.

Het valt de voorzitter van de rechtbank ook op dat de bestuurder nogal 'kort door de bocht' is gegaan. ,,Niet echt een handige manier om een bocht zo af te snijden. Ziet u dat als een gratis tip." De verdachte: ,,Dank u wel." Zijn raadsvrouw haakt daar op in. Immers, dát was volgens haar de feitelijke oorzaak van het ongeval. En dat staat niet op de tenlastelegging. Dus bepleit ze primair vrijspraak. Uitspraak op 6 november.