Run op woonstudio's uit fabriek voor opvang vluchtelingen, Tilburg en Den Bosch bouwen voormalig kantoren snel om

Afscheid van The Inside nadert in Oisterwijk met musical Rent: ‘Rauw en puur, geen musical-musical’

OISTERWIJK - Verwacht geen zoetsappig verhaal of ‘hapklare’ Disney vertolking. Rent, the musical is een rauw-realistisch verhaal dat schuurt en bol staat van heftige emoties. Het wordt een van de laatste voorstellingen op evenementenlocatie The Inside in Oisterwijk, die binnenkort een andere bestemming krijgt.

31 maart