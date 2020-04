Rustig paasweekeinde bij AaBe Fabriek Tilburg: ‘Niet ongunstig voor de omzet’

TILBURG - Bij woonwinkelcentrum AaBe Fabriek in Tilburg was het maandag niet druk. Dat was niet per se ongunstig voor de omzet.

Als de schuifdeuren bij de ingang van de AaBe Fabriek in Tilburg opengaan, loopt de bezoeker deze tweede paasdag bijna tegen de handgel aan. Niemand negeert dat signaal. Uit luidsprekers komt van tijd tot de tijd de oproep om anderhalve meter afstand te houden, niet met te veel mensen een winkel bezoeken.

Eigen maatregelen

De ondernemers hebben hun eigen maatregelen genomen om de veiligheid van klanten en zichzelf te vrijwaren van het coronavirus. Pronto Wonen, zo wordt op een raam vermeldt, sluit de deuren als het maximum aan bezoekers is bereikt. Bij Henders & Hazel moet iedereen een rood kaartje pakken bij de entree. Zijn ze op, dan even niet meer. Mocht die ongeschreven regels toch worden overtreden, dan zijn er nog twee beveiligers die bezoekers zacht doch dringend verzoeken om de winkel te verlaten. Zij houden ook in de gaten dat er niet te veel mensen door de winkelstraat van deze voormalige deze voormalige dekenfabriek lopen.

Sanitairwinkel heeft gekozen voor een gastvrouw, pal bij de ingang geposteerd, om alles in goede banen te leiden. ,,Als alle verkoopadviseurs in gesprek zijn, mag er hooguit nog één stelletje rondkijken", zegt bedrijfsleider Erwin van de Griendt. ,,Ja, het is wel een heel onwerkelijke situatie." Per se ongunstig hoeft het niet te zijn voor de omzet. ,,Je gaat nu niet voor je plezier winkelen. Iedereen die hier komt, doet dat met een vooropgezet plan. Dat is wel prettig werken."

Verbouwing

Dat gold ook voor Ingrid en Rob uit Dongen. Het zit in de planning dat hun gedateerde badkamer een fikse facelift krijgt. Tegels, een badkamermeubel en kranen waren nodig. Bij Sanitairwinkel zijn ze geslaagd. Het deurbeleid heeft in ieder geval voor dit echtpaar zijn vruchten afgeworpen. Ingrid: ,,We zijn heel bewust bezig met onze gezondheid. Als hier een rij had gestaan, waren we onmiddellijk omgedraaid."

Aletta Mourus en Rick van Korven, beiden afkomstig uit Tilburg maar verhuisd naar Drunen, laten hun badkamer opnieuw bekleden door Sanitairwinkel. ,,We zoeken het niet op, natuurlijk", zegt Rick, ,,maar we hebben het nogal druk met ons werk, dus kwam deze dag het beste uit om dit aan pakken. We moesten toch al in Tilburg zijn, er was wat mis met een bank die een halfjaar geleden is gekocht. We hebben het dus kunnen combineren."

Meer tijd aan de klant besteden

Bij Keukendepot is het niet druk. Ook hier geldt: als er iemand komt, is dat met een reden. ,,Nog niks verkocht, wel zijn er drie afspraken gemaakt", zegt Maarten Simons. De bedrijfsleider kan nog niet zeggen dat de afgelopen weken de belangstelling voor keukens - de mensen zitten thuis, willen het daar aangenamer maken - is toegenomen. ,,Dat kan nog komen als het vakantiegeld binnen is en ze niet met vakantie mogen."

Ook bij Swisse Sense zijn maar een paar klanten. Maar bijna allemaal in gesprek met een verkoopadviseur. ,,Dat is fijn om te weten", zegt Vivan Dusée. ,,En je kunt nu ook meer tijd aan de klant besteden." Op proef gaan liggen, kan dat nog wel? ,,Er gaat papier over de kussens, we houden overal rekening mee."