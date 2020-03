Rustig weekend in Midden-Brabantse natuur: ‘De ernst is doorgedrongen’

GOIRLE / OISTERWIJK - Het was dit weekend overal rustiger, ook in de Oisterwijkse bossen en op Landgoed de Rovert. ,,Die waarschuwing is onzin!”

Op het pad dat vanaf Natuurpoort Roovertsche Leij het bos in gaat, is zaterdagmiddag ondanks het lenteweer op een enkele fietser of wandelaar na amper iemand te bekennen. De heer en mevrouw Dogge uit Tilburg lopen er wel. ,,Veel rustiger dan vorige week”, beamen beide. Meneer heeft er een duidelijke mening over: ,,Die waarschuwing om binnen te blijven is onzin! Je kunt hier makkelijk 1,5 meter afstand van elkaar houden. Weet je wat het is? Mensen moeten na blijven denken.”

Afstand houden in de natuur makkelijker

Zijn vrouw beaamt dat afstand houden in de natuur makkelijker is dan in het dagelijkse leven. ,,Bij het boodschappen doen moet je elkaar in een krappe gang passeren. Dat is ongemakkelijk.” Mevrouw en meneer Geraats uit Goirle laten zich door corona ook niet weerhouden van hun bijna dagelijkse wandeling. Ook zij merken dat het rustiger is dan vorige week. ,,We zoeken de rustige stukken op. Maar ik denk wel dat de oproep van Rutte effect heeft gehad. En ook nodig was”, meent meneer. Zijn vrouw vult aan: ,,Ik denk dat veel mensen vorige week nog dachten dat het zo’n vaart niet zal lopen.”

Aan de andere kant van de doorgaande weg naar Poppel ligt landgoed Nieuwkerk. Deels in Nederland, deels in België en daardoor niet helemaal bereikbaar door de afzettingen die door de Belgische overheid zijn geplaatst. Gebi Rodenburg woont er samen met haar man op het landgoed, dat eigenaar is van een baron. Door de afzetting leek het er op dat ze niet naar haar werk kon, maar in overleg is de afzetting nu niet op de grens gezet, maar wat verder terug. Een afzetting van dranghekken en betonblokken, die Gebi samen met haar buurvrouw Marianne Pleijsier met bloemen aangekleed heeft.

‘Van de nood een deugd maken’

‘,,We hebben van de nood een deugd gemaakt. Van bloemen wordt iedereen blij. Waar iedereen eerst neerslachtig werd van de afsluiting en beperkingen, zorgt dit voor een vrolijke noot.” Maar de bloemen zijn in meerdere opzichten een opkikker. ,, Het is een eerbetoon aan alle zieken en alle hulpverleners. Het is grensoverstijgend, want deze crisis is van alle landen.” Sterker nog, Rodenburg hoopt dat het ook een virus wordt: ,,Maar dan wel wel positief. Dat we elkaar aansteken om dergelijke lichtpuntjes te maken.”

Bij het bezoekerscentrum in Oisterwijk zijn zondag de wandelaars op één hand te tellen. De broers Mart en Marcel Tops uit Veldhoven merken ook dat het rustig is. ,,Maar niet alleen hier, overal wel.” Ze komen nu vooral hondenbezitters tegen. ,,Ik denk dat vorige week iedereen nog eigenwijs was”, zegt Mart. ,,Vooral de jeugd denk ik”, vult Marcel aan. De oproep van Rutte heeft het gewenste effect, menen de broers. ,,Ik ben geen fan van hem, maar dit doet hij toch wel goed. Voor iedereen is het nu wel duidelijk.” De rust in de bossen valt ook meneer en mevrouw Van Esch op. Ze wonen in de buurt van het bezoekerscentrum.

‘De ernst is doorgedrongen’