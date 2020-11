Rustige eerste week bij tijdelijke opvang voor Oost-Europese daklozen in Jan Ligthartschool

,,We hebben vanuit de buurt een aantal vragen gehad die we met de bewonersbrief hebben kunnen beantwoorden”, aldus een gemeentewoordvoerster. ,,Daarna konden mensen aangeven of zij behoefte hadden aan een persoonlijke gesprek, maar daar zijn geen verzoeken voor binnengekomen. De opvang lijkt goed te zijn geland in de buurt.”



Volgens de woordvoerster is er tot nu toe dagelijks gebruik gemaakt van de opvang, maar zijn nog niet alle 25 bedden bezet geweest. ,,Dat zal misschien gebeuren als het kouder wordt.” Voor vragen of klachten over de opvang kunnen buurtbewoners terecht bij de wijkregisseur. De contactgegevens zijn via een bewonersbrief verspreid. Ook kunnen omwonenden voor vragen terecht bij maatschappelijke opvang Traverse, die het beheer van de Jan Ligthartschool in handen heeft.