‘Rustige’ Kerstklokkenloop in Loon op Zand valt in de smaak bij publiek

LOON OP ZAND - Vuurwerk luidde gisteravond de Kerstklokkenloop in Loon op Zand in. Daarna kon een route gelopen worden met onderweg koren en acts.

Het gezang van Juul van Gorp (12), Laura van Hulten (13), Marieke Nieuwenhuizen (14) en Emma Corsen (12) is overal op het grote grasveld in het midden van het dorp te horen. Vanaf een balkon van één van de huizen zingen ze kerstliedjes.

Veel sfeeracts

,,Onze leraar van de muziekschool heeft ons opgegeven. Vervolgens hebben we vijf kerstliedjes ingestudeerd." Veel mensen blijven staan om de dames te zien en horen zingen. Het is één van de vele sfeeracts langs de route. ,,In totaal hebben we negentig groepen die iets doen. Dat kan een eenling zijn, maar ook een koor", vertelt Jan van Gorkum namens de organisatie.

Vergeleken met de vorige editie is er wel wat veranderd. ,,Twee jaar terug was het een chaos met parkeren. Dat hebben we nu beter aangepakt door het dorp niet helemaal af te sluiten, maar de doorgaande wegen open te houden. Bovendien hebben we parkeerterreinen ingericht. En het lijkt te werken, want ik heb nog geen wanklank gehoord.'', aldus Van Gorkum.

Smartlappenkoor

De route slingert door verschillende straten en zelfs door gebouwen. Zoals door verzorgingshuis Venloene waar een smartlappenkoor optreedt, de kerk waar een gospelkoor zingt en door cultureel centrum De Wetering, waar in de gymzaal acrobatiek te zien is en in verschillende andere ruimtes muziek wordt gemaakt.

Onderweg komen de bezoekers een kudde schapen tegen, verhalenvertellers en vooral veel koren en muziekgezelschappen. Maar ook zelfs een paar schommelende engelen.

Quote Ik vind dat Loon op Zand trots mag zijn op zo’n evenement Meneer Van Rijsewijk Heidi Geerts loopt met haar man en gezin bijna elke editie mee. Ook zij merken dat het beter is georganiseerd dan vorig jaar. ,,Toen was het te druk en was het soms echt schuifelen." Toch heeft ze het evenement wel zien veranderen: ,,Het was vroeger echt een Loons evenement en dat is nu minder, ook door de optredens van groepen buiten het dorp.'' Haar man haakt daar op in: ,,Veel clubs en verenigingen uit het dorp doen mee of zijn er bij betrokken. Dat vind ik mooi, dat zo'n evenement verbroedert."

Ook de heer en mevrouw Van Rijsewijk roemen het dorpse karakter van het evenement: ,,Het is voor en door het dorp", aldus mevrouw. ,,Ik vind dat Loon op Zand trots mag zijn op zo'n evenement", vult haar man aan.

‘Mooie editie’