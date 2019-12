Ruud van Eeten, niet onomstreden in Oisterwijk, ruilt Tiliander en Den Boogaard in voor Limburgs Huis voor de Kunsten

RUUD VAN EETEN



Ruud van Eeten (46) is sinds 2016 directeur van cultuurcentra Tiliander in Oisterwijk en Den Boogaard in Moergestel. Daarvoor was hij 8 jaar directeur van Muziekcentrum De Toonzaal in Den Bosch.

In zijn woonplaats Tilburg heeft hij een aanstelling als kwartiermaker van Cultuurpodium Reeshof. Zijn adviesbureau Focusteam is gespecialiseerd in 'transitie en synergie tussen maatschappelijke en culturele organisaties'.

Van Eeten is getrouwd met Hadewijch Voorn. Hij is vader van drie kinderen, onder wie een pleegkind. Vanuit die betrokkenheid is Van Eeten bestuursvoorzitter van de PleegOuderRaad van de William Schrikker Groep.