Ruzie à la Rijdende Rechter in Rijen: mag de buurman het pad gebruiken?

Tilburger breekt in bij bakker: 'De koeken zagen er zo lekker uit’

12:02 TILBURG - Een 38-jarige Tilburger had zo'n zin in lekkere koeken dat hij besloot om midden in de nacht in te breken bij de bakker op de Sint Josephstraat. ,,Ze zagen er zo lekker uit,” zei hij na zijn arrestatie tegen de agenten.