Ruzie mondt uit in ‘geweldsexplosie’ in vakantiehuisje Beekse Bergen: ‘terwijl we daar waren voor onze rust’

In colbert en geschoeid in suède schoenen maakt B. een bedachtzame indruk als hij spreekt. Hij bekent alles wat er in de aangifte staat. Hij ziet het als zijn plicht om verantwoordelijkheid te nemen. ,,Ik herkende mezelf niet in wat is gebeurd. Ik was woest. Ik was echt woest. We waren daar om onze rust te vinden, om rustig met elkaar te praten.”