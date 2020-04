Ruzie over besluit woontoren Tilburg: ‘ondemocratisch’

Nu de gemeenteraad door corona niet in z'n geheel bijeen kan komen, vergadert die maandag in afgeslankte vorm vergaderen: acht leden vanuit de coalitiepartijen en zeven vanuit de oppositie nemen een reeks besluiten. In een open brief roept Hans Smolders Weterings donderdag echter op het punt over de omstreden woontoren uit te stellen.



,,De Coronacrisis mag nooit misbruikt worden om politiek gevoelige zaken er nu even doorheen te drukken zoals bij deze hoge woontoren in Beschermd Stadsgezicht”, stelt de fractievoorzitter van de LST in een open brief. Volgens Smolders kan een besluit prima genomen worden zodra de Tweede Kamer naar verwachting via een spoedwet digitale besluitvorming door de voltallige gemeenteraad mogelijk maakt. ,,Dat is al op 9 april.”