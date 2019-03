Ruzie Smolders/Hendrickx: Steek de koppen bijeen, voor de Tilburgers

Tegen de gewoonte in hielden veel Tilburgse partijgenoten de adem in: amper retweets en likes van hun kant, zodat Hendrickx goeddeels in haar eentje de (gebruikelijke) bagger over zich heen kreeg. Smolders zelf hield zich nog 24 uur in, om alsnog vol op het orgel te gaan. Hij sprak van een belediging van zijn kiezers: ze waren weggezet als racisten en haatzaaiers. ‘Walgelijke vuilspuiterij’, stelde hij later in de gemeenteraad, maar met zijn motie van wantrouwen stond hij uiteindelijk vrijwel alleen. ‘Onacceptabel’ vonden slechts enkele oppositiepartijen de oprisping van Hendrickx nog wel. Maar handig vond niemand haar handelwijze.



In de Tilburgse verhoudingen was haar berichtje ronduit schadelijk. Een verse wond werd opengehaald. Het is nog geen jaar geleden dat het D66 van Hendrickx samenwerking in een college met Smolders al voor de verkiezingen uitsloot. Het vervolg is bekend: de LST werd de grootste, D66 kon de formatie eenvoudig naar zich toetrekken. Het coalitie-akkoord adresseert nadrukkelijk de onvrede in de wijken die Smolders al jaren stem geeft, maar neemt die bepaald nog niet weg. Voelt de achterban van de LST ook dat ze erbij hoort bij het stadsbestuur?



Smolders spuwde destijds eenmalig zijn gal, maar stelde zich vervolgens - ‘in het belang van Tilburg’ - nog maar eens sportief op. Ook in het emotioneel geladen debat van afgelopen maandag reikte hij Hendrickx door zijn in woede geëiste excuus heen de hand. 'Ga samen met mij - en onze kiezers - voor de verbinding en voor de inclusieve stad’.