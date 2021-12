‘s Avonds niet ijshockeyen, dus jeugd van Tilburg Trappers gaat vakkenvullen: ‘Zo kunnen we iets leuks doen met het team’

Trainen zit er voor het onder-17 team van Tilburg Trappers in de avonduren vanwege de huidige coronamaatregelen niet in. Vandaar dat Daan van Dooren (15) en Thomas Ferbeek (17) deze avond niet op het ijs staan, maar tientallen meters verderop op de winkelvloer. Ze zijn voor even vakkenvuller. ,,Het is voor het goede doel, hè”, zegt Van Dooren, die net als zijn ijshockeycollega’s een teamshirt van de Trappers draagt. ,,Het was voor ons ook een bijzondere verrassing, maar we hebben er op zich wel zin in”, vult teamgenoot Ferbeek aan. ,,Al is het flink balen dat we ’s avonds niet meer kunnen ijshockeyen.”