Safari Resort op Beekse Bergen gaat fors uitbreiden met 120 familiekamers en een nieuwe savanne

Nu al kent het Safari Resort twee savannes, twee leeuwenvlaktes en twee vijvers waar rondom in totaal 208 vakantiehuisjes staan. Dat Libéma in fase twee meer verblijven zou bouwen en een extra savanne, stond al jarenlang vast. Nu is besloten om daar familiekamers of studio's in te richten. ,,Uit marktonderzoek is gebleken dat meer gasten voor een kortere periode willen komen. En dat ze ontbijt kunnen krijgen. Vandaar dat we daar nu rekening mee houden in het nog te bouwen centrale gebouw", zegt Stephanie Struis, manager van het Safari Resort.