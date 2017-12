Salsafeest mogelijk risico: politie mag fouilleren op Pieter Vreedeplein Tilburg

Detectiepoortjes

Zakaria Elkhanza van Club Fix is blij met de aanwezigheid van de agenten. ,,We hebben deze week overleg gehad met de gemeente en besloten om extra maatregelen te treffen. Zelf hebben we extra detectiepoortjes geplaatst. We hebben geen signalen dat er iets mis kan gaan, maar misschien dat een deel van de doelgroep die eerst naar Best ging, nu hier komt."