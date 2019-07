Samen met vluchtelingen zet Inge het Oostwest Cultuurcafé in Tilburg op: ‘Een culturele smeltkroes’

De onderneemster loopt al jaren met het idee voor Oostwest rond. Ze werkt sinds haar vijftiende in de horeca. Onder meer bij Etenstijd, Heaven’s Kitchen en verschillende koffiebarretjes in het buitenland. In Nieuw-Zeeland werd ze opgeleid als barista. Ze reisde veel én is geïnteresseerd in andere culturen.



Inge heeft een achtergrond in culturele antropologie. Ze studeerde onder meer in Engeland en Mexico. ,,Sinds een jaar ben ik weer in Tilburg neergestreken. Buitenlandse culturen wil ik nog steeds een plek geven in mijn leven. Koffie en cultuur smelten goed samen.”