Samen zijn Ad en Henny Ermen al zestig keer geopereerd, nu pas liggen ze samen op één kamer

Uitreiking Michelin­ster­ren: hoe kijken deze drie Brabantse restau­rants terug op hun eerste ster?

16:10 Maandag worden de Michelinsterren uitgereikt in Amsterdam. Een spannend moment voor veel restaurants, want het is toch de ultieme kroon op het werk. Wie behoudt zijn ster, wie krijgt een nieuwe, een tweede of derde of wie verliest er één?