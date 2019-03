Samenwerking De Wever en Thebe met Huisartsenpost Tilburg: wijkverpleegkundige aan huis

Rob Zoetelief hoopt op gouden tip die leidt naar daders van grove inbraken in zijn winkels in Oisterwijk en Vught

15:22 OISTERWIJK/VUGHT - Bureau Brabant vraagt vanavond aandacht voor twee grove inbraken in Zoetelief-kledingwinkels in Oisterwijk en Vught. Beide modezaken zijn van Rob Zoetelief. Hij hoopt op dé gouden tip. ,,Twee inbraken binnen twee weken is bizar en de nasleep is enorm.”