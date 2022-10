‘Samenwonen op proef’ in bijstand krijgt vervolg in Tilburg

Komende jaren vallen er weer Spoorzone-puzzelstuk­jes op hun plek: van hotels, Loc-boulevard tot meer groen en sloop van ‘de blauwe’

TILBURG - Wat er in de Spoorzone staat te gebeuren... Heeft u even? Van de sloop van het Blauwe Gebouw binnenkort tot meer groen, zoals in het Lumenplantsoen. En vergeet de twee nieuwe hotels niet: ,,Ja, daar zijn kandidaten voor.”

8 oktober