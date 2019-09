SamSam moet deurmat weghalen van de gemeente, Febo de prullenbakken verzetten: ‘Ik implodeerde bijna’

Volledig scherm Eerst sneuvelde de rode loper, nu ook de deurmat. © SamSam De deurmat doorstond bittere kou, tienduizenden voetvegen maar niet de regelzucht van de gemeente. Sinds begin van de zomer valt ‘bedekking van de straten’ onder de noemer ‘niet toegestane uitstallingen’. Eerst moesten ze bij SamSam de rode loper verwijderen die tegen de gevel aan lag. Afgelopen weekend kwam handhaving er op wijzen dat de deurmat óók straatbedekking is. ,,Ik implodeerde bijna”, zegt Van Bussel.



En ja: de deurmat ligt nu binnen.

Hij noemt het absurd en daar staat ‘ie niet alleen in. Op meerdere plekken in de stad worden ondernemers - op zijn zachtst gezegd - niet vrolijk van het nieuwe uitstallingenbeleid. De gemeente wil de verrommeling van het straatbeeld tegengaan. Zo mogen objecten niet ver van de gevel staan omdat ze mensen in een rolstoel, met kinderwagen of blinden kunnen hinderen.

Daarnaast zijn reclameborden, ballonobjecten en staande vlaggen verboden in het centrum. Creatieve objecten als een plantenbak, zitje, wijnton of nijlpaard in een autootje mogen er nog wel staan.

FEBO-prullenbakken

Volledig scherm De prullenbakken bij de Febo staan in de weg. © Bas Vermeer In de Nieuwlandstraat werd daar vorige week al over gemord. Omdat er auto’s op de plek van stoepborden parkeren, maar ook omdat de winkels niet meer zichtbaar zijn voor wie de straat in kijkt. Ook op andere plekken klinkt er kritiek. Bij de Willem II-straat, Schouwburgpromenade en de Febo bijvoorbeeld.



Bij die laatste zaak weet eigenaar Nuno Leitão niet wat ‘ie moet doen nu zijn drie grote prullenbakken volgens handhaving in de weg staan. ,,Ik ga ze niet tussen de tafels zetten, je gaat hier niet langs een vuilnisbak zitten eten.”



Leitão moet de vuilnisbakken tegen zijn gevel aanzetten. Hij heeft daar een waarschuwing voor gekregen. Als zijn prullenbakken binnenkort niet verplaatst zijn, heeft hij een probleem. ,,Ik snap het niet. De gemeente zou toch blij moeten zijn met die bakken? Er zit per week 1200 liter afval in, ik maak ze zelf iedere ochtend en avond leeg. Kijk ik begrijp dat er beleid is, maar ik snap niet waarom het beleid dat voor de Vodafone of de Zara geldt, ook op mijn zaak wordt toegepast.”

‘Grounded signboard’

Volledig scherm 'This signboard is grounded' © Bas Verberk Ondertussen dook er bij de Schouwburgpromenade al een grappig bord op. ‘This signboard is grounded’, schreef Jan de Jong van Petra’s Clothing nadat ‘ie het bord binnen moest zetten. ,,Uit frustratie. Een plantenbak met bord erop mag je wel buiten zetten, dit niet. Ik vroeg aan handhaving of het wel goed was als ik er een plantje op zou zetten, toen kreeg ik te horen dat ik niet zo bijdehand moest doen.”



In de Stationsstraat gooien ze dan weer op een heel andere manier de kont tegen de krib. Van de zomer stond er aan de straatkant een zwembadje en planten, nu staat er op die plek een fiets. ,,Om te zorgen dat auto’s niet op de stoep parkeren”, zegt Kim van der Hoff van Pizzabar Rijslust. Het grappig (of schrijnende): het daar parkeren van de fiets kunnen ze blijkbaar niet handhaven.

Politieke vragen

Bas Verberk (D66) kaartte maandag de situatie nog aan in het politieke vragenhalfuurtje. ,,Ik kan de gedachtegang heel goed volgen, maar het werkt averechts”, aldus Verberk over het nieuwe beleid. Hij wilde specifiek over het stoepborden-verbod weten ‘waarom zoveel ondernemers niet achter het besluit staan’.

Wethouder Mario Jacobs: ,,We hebben in dit geval gekozen voor mensen die blind zijn, in een rolstoel zitten of met een kinderwagen wandelen. Die in dat gebied niet uit de voeten kunnen. En ja er staan auto’s op de stoep, maar niet meer dan anders. Alleen de plekken zijn veranderd.”

Jacobs liet ook weten dat het parkeren op de stoep hufterig gedrag is en dat het aangepakt moet worden. Dat wil hij met de scanauto doen. Alleen zit daar wel een probleem: want als de overtreders te snel weg zijn, kan er niet op gehandhaafd worden. ,,Bij dit soort feiten moet er iemand naderhand nog langs voor een heterdaadje. Dat lukt vaak maar niet altijd.”

Volgens Verberk klinkt het allemaal heel stoer, maar is het niet zo slim. ,,Tegen die tijd is de auto alweer weg. Wees nou wat slimmer en creatiever.” Jacobs: ,,Dan verschillen wij van mening. Probeer als u blind bent maar eens zo'n zwembadje te ontwijken.”

Over het deurmatje en de prullenbakken is de afdeling woordvoering van de gemeente om een reactie gevraagd. Update volgt.

Update 16.00 uur:

,,Mensen moeten zonder hinder over het trottoir kunnen”, zegt een woordvoerder van de gemeente over de deurmat. ,,Dit is geen ondernemertje pesten. Iemand die slecht ter been is moet daar kunnen lopen zonder ergens over te struikelen. Iemand in een rolstoel moet daar ook over de stoep kunnen.” Of het muggenzifterij is? ,,Die mening mogen mensen hebben.”

Over de Febo-kwestie: ,,De prullenbakken staan midden op straat. De eigenaar mag ze op zijn terras of tegen de gevel neerzetten. Dat zijjn de afspraken die gemaakt zijn.” Dat er nu ophef over ontstaat in verschillende delen van de stad komt doordat Stadstoezicht nu met de ondernemers in gesprek gaat over de maatregelen, aldus de woordvoerder.

