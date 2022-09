Sandra vanuit het niets aangevallen tijdens wandeling in Stadsbos Tilburg: ‘Ik neem voortaan altijd mijn hond mee’

TILBURG - Wandelaarster Sandra Souren-Verhees (44) is zaterdagavond vanuit het niets aangevallen door een man in het Blaakbos in Tilburg. Ze werd door een man veel groter dan haar van achteren benaderd en op de grond gegooid. ,,Ik ben enorm geschrokken, maar toch verdom ik het om door zo'n kloothommel in angst te leven.”

De Tilburgse liep rond 19.00 over het bospad Puttendijk, vlak naast de bekende mountainbikeroute van Stadsbos013. Terwijl ze richting de Gilzerbaan liep, voelde ze ineens een arm om haar keel en werd ze op de grond gegooid.

In plaats van in elkaar te duiken, schopte en sloeg ze meteen van haar af. ,,Ik heb geen idee of het raak was, maar hij liet me vrij snel los”, vertelt ze. ,,Ik dacht nog een tak te pakken om mezelf te kunnen verdedigen, maar hij had zijn rug al naar mij toegekeerd. Gelukkig maar, want dat gevecht had ik nooit gewonnen.”

Onverwacht uit de hoek komen

De man, met capuchon over zijn hoofd getrokken, vertrok te voet richting de A58. ,,Ik ben niet groot, dus ik had me nooit kunnen verdedigen als het moest”, gaat ze verder. ,,Maar doordat ik acht jaar in een tbs-kliniek heb gewerkt, heb ik geleerd hoe ik soms onverwacht uit de hoek kan komen. Hij moet erg geschrokken zijn door mijn reactie.”

Ze belde de hulpdiensten, waarna de politie met een motoragent de omgeving afzocht. De man werd niet gevonden en is nog altijd spoorloos.

Maandag, twee dagen na het voorval, heeft Sandra nog pijn in haar keel en kaak. Het ergste vind ze dat haar dochter flarden heeft opgevangen van het verhaal. ,,Ze was bang dat ik was verkracht en maakt zich zorgen als ik weer een wandeling maak.”

Hond en haarlak mee

Toch is ze vastbesloten de plek niet te mijden. ,,Ik ben echt enorm geschrokken. Maar dat weerhoudt me niet om in de omgeving voorzichtig weer te gaan wandelen. De volgende keer neem ik mijn hond en een busje haarlak mee”, zegt ze vol overtuiging. ,,Ik wil niet in angst leven door zo'n kloothommel.”

Wat de man wilde bereiken, is niet duidelijk. ,,Daar wil ik niet over nadenken, ik weiger om slachtoffer te zijn.” De politie hoopt dat iemand die avond iets gezien heeft of de man met capuchon heeft zien lopen. ,,We willen voorkomen dat hij opnieuw toeslaat en vragen getuigen zich te melden.”