Saneren grond kost 215.000 euro, maar Goirle betaalt 400.000 euro

Dat Goirle bijna twee ton meer moet betalen aan ontwikkelaar Van Puijenbroek, komt doordat de gemeente al eerder een afspraak heeft gemaakt. Van Puijenbroek gaat richting de 200 woningen bouwen in het gebied. ,,Het bedrag is overeengekomen ongeacht of de kosten hoger of lager zijn", schrijft het stadsbestuur in antwoorden op vragen van Gezond Verstand. ,,De werkelijke kosten waren toen nog niet bekend. In de onderhandelingen heeft de gemeente meegenomen dat Van Puijenbroek al significant hogere inspanningen heeft verricht voor natuur- en groencompensatie.”