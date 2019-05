Sanne Rambags wint Edison Jazz/world

Volgens de jury is Listen To The Sound Of The Forest een ‘even betoverend als uitdagend conceptalbum, dat ver buiten de grenzen van het veilige muzieklandschap treedt‘. De Edison wordt op 7 juli uitgereikt tijdens Edison Jazz/World in het Rotterdamse jazzpodium LantarenVenster. Edison Jazz/World is onderdeel van North Sea Round Town dat weer onderdeel is van het North Sea Jazz Festival. Andere prijswinnaars Brad Mehldau, Jacob Collier , Fatoumata Diawara en Janelle Monáe. Wie uiteindelijk de Edison voor de Jazzism Publieksprijs wint, wordt later bekend.