Sara heeft epilepsie én een normaal leven dankzij zorgaanbieders die samenwerken

Als Patricia Vermeulen vertelt over wat de epilepsie met haar dochter Sara - toen was ze viereneenhalf jaar, nu is ze 10 - deed, krijgt ze het even te kwaad. ,,Sara was altijd supervrolijk, daar was op een gegeven moment niks meer van over. Haar hele zelfvertrouwen was weg. Nu is ze weer een gewoon kind.” ,,Ik voel me nu vooral zelfverzekerder”, zegt Sara zelf. ,,Toen ik erachter kwam dat ik epilepsie had, voelde het alsof ik de enige was die het had, alsof ik er niet bij hoorde. Nadat ik in het ziekenhuis andere kinderen met epilepsie had gezien, voelde ik me steeds minder buitengesloten. Nu weet ik dat iedereen erbij hoort.”