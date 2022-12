Sarah Moeremans artistiek directeur bij Het Zuidelijk Toneel in Tilburg. In 2025 opvolger van Piet Menu

TILBURG - Sarah Moeremans wordt in 2025 de nieuwe artistiek directeur van Het Zuidelijk Toneel. Zij volgt Piet Menu op die eerder heeft aangekondigd over drie jaar te willen stoppen.

Moeremans is sinds 2021 als regisseur betrokken bij het landelijke toneelgezelschap dat thuis is in Tilburg. Haar voorstelling ‘Shut Up and Play’ with Me’ bij Het Zuidelijk Toneel staat nu in de theaters.

De Vlaamse Sarah Moeremans (43) werkte eerder voor het Noord Nederlands Toneel in Groningen, ook een groot landelijk gezelschap, en ze maakte meerdere jaren producties met Moeremans & Sons. Ze viel op met een cyclus eigenzinnige bewerkingen van drama's van de Noorse toneelschrijver Henrik Ibsen. Ze volgde haar acteursopleiding in Antwerpen en haar opleiding tot regisseur in Amsterdam.

Grote zaal

Komend seizoen maakt ze ‘Mission Moliére’ bij Het Zuidelijk Toneel, een productie voor de grote zaal. Het succesvolle ‘What Ever Happened to Mister Pete?', een voorstelling waarbij het publiek in twee groepen is gescheiden en elke groep andere scénes ziet, gaat dan in reprise. Moeremans gaat ook opnieuw met Hendrik Ibsen aan de slag.

Sarah Moeremans zegt veel zin te hebben in haar nieuwe uitdaging. ,,Het Zuidelijk Toneel heeft een ronkend verleden en een bruisend heden. Die combinatie is enorm inspirerend voor de toekomst. Onze inzet is om opwindende voorstellingen te brengen waarin waanzin zinvol kan zijn en onrealistische visies inspireren.”

Blijven regisseren

Moeremans gaat nieuwe plannen voor het gezelschap ontwikkelen voor de periode 2025-2028. Verder zal ze naast haar directeurschap bij Het Zuidelijk Toneel blijven regisseren.

Eerder dit jaar maakte artistiek leider Piet Menu en zakelijk leider Sophie Lambo bekend dat ze stapsgewijs ruimte willen maken voor een nieuwe generatie theatermakers. Een nieuwe zakelijk leider wordt nog gezocht.