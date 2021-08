Schaaktafels voor sociale cohesie in Berkel-Enschot

BERKEL-ENSCHOT In het plantsoen tussen het winkelcentrum en voormalig klooster Koningsoord in Berkel-Enschot zijn dit weekeinde twee schaaktafels in gebruik genomen.

Schaakvereniging De Oude Toren uit Berkel-Enschot zocht een manier om meer zichtbaar te zijn in het dorp en schaken in het algemeen te promoten, zo vertelt voorzitter Gerrit Bout. ,,We zijn een kleine vereniging die vergrijst. Met deze twee schaaktafels spelen we ons letterlijk in de kijker en hopen we dat meer mensen de schaaksport leuk gaan vinden.”

De twee tafels zijn het vierde en vijfde exemplaar in Tilburg, na eerdere exemplaren in onder andere het spoorpark. De tafels zijn een initiatief van Urban Chess om schaken laagdrempelig en voor iedereen mogelijk te maken. En dat is nodig, weet schaakbondvoorzitter Bianca de Jong. ,,Er zijn veel mensen die kunnen schaken, maar het weinig doen. Met schaaktafels als deze maak je het makkelijker te gaan schaken.”

Bout noemt nog een bijkomend effect: ,,De sociale cohesie: onderling contact is snel gemaakt met een praatje over het spel.” Gepraat wordt er overigens niet als De Jong het even later in een partij opneemt tegen een andere vrouwelijke schaakgrootmeester, Anne Haast. Doodstil is het terwijl de twee als officiële openingshandeling in rap tempo een spelletje schaak spelen. Misschien goed toch even een bordje bij de tafels te plaatsen dat een praatje maken mag... of misschien wel moet.