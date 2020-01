Schaatsbaan Tilburgse binnenstad wil graag terugkomen: ‘En iets groeien’

Of het succesvol was? Het kan altijd beter, vertelt Vale. Zo werd het Wintercafé minder goed bezocht dan gehoopt. In Bergen op Zoom had Vale afgelopen periode voor de tweede keer een schaatsbaan met dezelfde opzet staan.



,,Daar zaten ze in het Wintercafé met de armen en benen buiten, in Tilburg niet. Het aantal bezoekers in Bergen op Zoom is bijna verdubbeld. Weet je wat het is: mensen moeten het eerst een keer ervaren, dat ze het daarna tegen de buurman vertellen hoe leuk het is. In Tilburg hebben we dat nu wel laten zien.”