Schaatsven De Flaes blijft deze winter dicht, ‘met pijn in het hart’

Roos heeft hersenlet­sel maar geeft haar leven een dikke acht

5 februari TILBURG - Dat ze nooit meer terug kon naar wie ze was. Dat schreef het BD twee jaar geleden in een interview met Roos Broers uit Tilburg. Bij een fietsongeluk liep ze hersenletsel op waardoor haar leven in diggelen lag. Maar ze straalt weer, zit op het mbo en hoopt in 2024 met zitvolleybal mee te doen aan de Paralympics in Parijs.