Schaf precariobelasting af in Hilvarenbeek, zeggen VVD en LEV

Een motie om de precariobelasting voor dit jaar en de komende jaren af te schaffen, wordt donderdagavond ingediend tijdens de gemeenteraad. De jaarrekening staat dan op de agenda en daar past deze motie bij. Hoewel het ernaar uit ziet dat Hilvarenbeek dit jaar in de rode cijfers duikt, denken de VVD en LEV dat het toch verantwoord is deze motie in te dienen.

Lasten voor ondernemers, bijna geen opbrengt

,,Voor dit jaar is vanwege de coronacrisis de aanslag al met de helft gehalveerd. Dat brengt de opbrengst naar ongeveer drieduizend euro, maar het kost iets van tweeduizend om die bedragen bij de verschillende ondernemers te innen. De opbrengst is dus minimaal terwijl het wel lasten zijn voor de ondernemers", legt Holleman uit.

De opbrengst was in 2019 in totaal bijna zesduizend euro. Een terras dat op gemeentegrond staat, kost 20,75 euro per strekkende meter. In Oisterwijk, ook een gemeente die veel toeristen en dagjesmensen trekt, was de jaaropbrengst dertigduizend euro.