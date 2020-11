Scheepvaart ligt mogelijk jaar stil tijdens nieuwbouw van sluis bij Reeshof

Hard gelag voor kanaalgebonden bedrijven

Onlangs kwam naar buiten dat de kanaalverruiming voor de zoveelste keer is vertraagd . Niet in 2023, maar in de eerste helft van 2025 is dat karwei naar verwachting klaar. Er spelen problemen bij de vervanging door nieuwbouw van Sluis 2, maar ook op het traject tussen Sluis 3 (nabij de Dongenseweg) en bedrijventerrein Loven. Wethouder Mario Jacobs wil in maart 2021 ‘grip hebben’ op laatstgenoemde situatie, ook wat de kosten voor de gemeente Tilburg betreft.

Het is een hard gelag voor bedrijven aan het kanaal die afhankelijk zijn van het vervoer over water. Het wordt niet alleen nóg later dat grotere schepen (klasse 4) hen kunnen bedienen, ook is er dus die langdurige algehele stremming. ,,De bedrijven zijn met elkaar in gesprek over hoe ze de gevolgen zoveel mogelijk kunnen beperken”, aldus Houweling.