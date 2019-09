Scheepvaartverkeer door Sluis IV Haghorst de hele week gestremd

Mijlpaal gehaald: 1000 kilo druiven voor bier, inzameling De 3 Horne gaat door

11:19 KAATSHEUVEL - Bij bierbrouwerij De 3 Horne in Kaatsheuvel is zaterdag de duizendste kilo druiven gebracht. De gelukkige gever mevrouw C. Vroombout uit Loon op Zand werd door brouwer Sjef Groothuis beloond met een passend cadeau.