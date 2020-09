Scheidings-campagne van start: ‘Veel ouders weten niet goed genoeg wat er gebeurt’

Verpleeg­huis op slot in Goirle, zijn we terug bij af?

11:25 GOIRLE/TILBURG - Een verpleeghuis in Goirle zit op slot. Geen bezoek, niemand meer in of uit. Opnieuw dat beeld uit een dieptepunt van de coronacrisis. ‘Dat nooit meer’, riepen ze in verzorgingshuizen. Belanden we langzaam weer terug bij af?