Schering en inslag: Tilburgse club Soroptimisten

Tilburg is er niet vroeg bij met deze grootste service- en belangenorganisatie van vrouwen ter wereld. Sinds de oprichting van de eerste club in 1927 in Den Haag zijn er in Nederland zo’n negentig lokale takken bijgekomen. Tilburg begint met ruim twintig leden. De naam schering en inslag verwijst naar het textielverleden. De inauguratie gebeurt ook in het Textielmuseum. ,,De datum is evenmin toevallig: op 28 september is het honderd jaar geleden dat het vrouwenkiesrecht werd ingevoerd", zegt Annette Bouws, een van de initiatiefnemers. Op de dag zijn er diverse lezingen, workshops en muziek. Er wordt geld ingezameld voor de stichting Kidabango die zich inzet voor verbetering van de gezondheidszorg in Kenia.

Elke beroepsgroep eenmaal vertegenwoordigd

De naam Soroptimist is afgeleid van het Latijn: soror (zuster) die het optimum (beste) nastreeft. In principe is in elke beroepsgroep in een club slechts eenmaal vertegenwoordigd. De eerste Soroptimistclub is opgericht in 1921 in Oakland, Californië (VS). In Nederland heeft de organisatie ruim 3000 leden.