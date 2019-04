Schermutselingen rond Tilburgs kasteel

Gemaakt in Tilburg: Muzikant Max bezit een echte Jan van Gorp viool

7:30 TILBURG - Kessels Museum heeft muziekinstrumenten van veel Tilburgse instrumentenbouwers in de collectie, maar een viool van Jan van Gorp ontbreekt. Toch was onlangs een echte Van Gorp in het museum te bewonderen. Bij toeval. De Tilburgse muzikant Max Swagemakers bezocht het museum en bracht zijn vioolkoffer mee. Hij was op zoek naar de achtergrond van zijn instrument, want hij wist niet wie de maker was. Dat bleek Jan van Gorp te zijn.