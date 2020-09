‘Schiet op met dat verplichte mondkapje’, zegt de voorhoede op straat

‘Nederland is een prachtig land om in te studeren, maar eerlijk gezegd voel ik me er nu niet veilig. Ik snap de regering ook niet. Overal in de wereld, ook in Turkije waar ik vandaan kom, zijn mensen verplicht om in binnenruimtes een mondkapje voor te doen. Vooral in een winkel, waar mensen steeds in en uit lopen, is dat verstandig. Ik hoop echt dat het hier strenger wordt, want het aantal zieken loopt snel op. Ik volg de discussie over de mondkapjes in Nederland, maar het is eigenlijk al te laat. Ook de mensen zelf, vooral de jongeren, moeten anders gaan denken. Ik hoor het ook van mijn zus dat bij haar in het studentencomplex de mensen niet voorzichtig genoeg zijn. Onderschat covid niet.’