Schietincident in Korhoenstraat Tilburg: ‘Het zal wel een waarschuwing zijn’

Wethouder grijpt in bij ‘bizarre situatie’, bootjes mogen per direct weer in de Piushaven liggen

9 augustus Vrij 9 aug: Kijk, dat gaat snel. Een paar uur na de publicatie van het verhaal over de bootjes die niet in de Piushaven mogen liggen, zijn de dwangsommen van de baan. Tot er een structurele oplossing is mogen de bewoners van de woonboot Nooit Volmaakt gewoon door met hun bedrijfje.