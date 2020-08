Schietincident in Tilburg, verdachte met vuurwapen aangehouden

Het incident zou zijn begonnen in een woning aan de Don Boscostraat. Of binnen daadwerkelijk geschoten is, is onduidelijk. Een arrestatieteam gaat het huis binnenvallen, om zeker te zijn dat er geen mensen met vuurwapens zich in het pand verschansen. De omgeving is ruim afgezet. In de straat is één huls gevonden, maar omwonenden zeggen meerdere knallen gehoord te hebben. Er is in ieder geval geen gewonde aangetroffen.